Veteraan Márquez wil afzwaaien op WK

De aanvoerder van Atlas ging na de competitiewedstrijd tegen Pachuca (0-0) op de schouders bij zijn ploeggenoten. ,,Ik kan het nog niet geloven dat het voorbij is. Ik kijk terug op een geweldige carrière'', zei Márquez, die in Europa voor AS Monaco, FC Barcelona en Hellas Verona speelde. Met Barcelona won hij vier Spaanse titels en twee keer de Champions League.



Márquez speelde vorig jaar op het toernooi om de Confederations Cup vooralsnog zijn laatste interland. De Mexicaan, die 143 keer uitkwam voor de nationale ploeg, heeft de aanvoerdersband al overgedragen aan oud-PSV'er Andrés Guardado. Márquez was van de partij op de WK's van 2002, 2006, 2010 en 2014. Hij hoopt dat bondscoach Juan Carlos Osorio hem ook meeneemt naar Rusland.