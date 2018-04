Verzwakt België moet in achtervolging op Davis Cup

Alderweireld op een zijspoor bij Spurs

10:50 Toby Alderweireld ontbreekt niet in de selectie van Tottenham Hotspur omdat hij nog geen handtekening onder een nieuw contract heeft gezet. ,,Daar zal ik nooit naar kijken", zei trainer Mauricio Pochettino. ,,Daar kan ik me ook niet mee bezighouden. Ik kijk alleen wat het beste voor de ploeg is. De beste spelers selecteer ik."