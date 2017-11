Verweij vierde: 'Als dit slecht is, dan teken ik ervoor'

Door Rik Spekenbrink



Na Vincent De Haitre (zilver) en Thomas Krol (brons) werd Verweij vierde in 1.46,09. Hij leek er niet enorm mee te zitten. ,,Ik heb dit seizoen al 1.44 en 1.45 gereden, mijn basisniveau is gewoon goed. Als dit dan slecht is, teken ik ervoor. Je kan nu nog niet verwachten dat ik mezelf ieder weekeinde verbeter, daarvoor was het voorseizoen ook te lang en intensief.”



Verweij moest bovendien gisteren onverwachts aantreden in de ploegachtervolging, toen Sven Kramer zich licht ziekjes terugtrok. ,,Ik ben wel een beetje vermoeid, maar dat is geen excuus, dat hoort erbij.”