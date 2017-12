Verweij tussen Russen op podium bij 1000 meter

WEDSTRIJDVERSLAG Koploper PSV wordt afgeschminkt in Amsterdam: 3-0

18:53 PSV is in Amsterdam tegen een 3-0 nederlaag aangelopen tegen concurrent Ajax. De ploeg had in de eerste helft al weinig te vertellen en haalde de rust met een 0-0, omdat Ajax erg weinig kansen afdwong. Alleen Kasper Dolberg kon van dichtbij inkoppen, maar zijn inzet ging over. Daarna kreeg het team van Phillip Cocu een enorme optater en verloor PSV voor het eerst een wedstrijd sinds de 2-0 verliesbeurt in Heerenveen van september.