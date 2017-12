Verweij rijdt Nederlands record, winst voor Joeskov

Het brons was voor Kjeld Nuis. De wereldkampioen op deze afstand finishte in 1.42,27. Verweij pakte het Nederlands record af van Nuis, die twee jaar geleden in Salt Lake City op 1.42,14 uitkwam. Vooral in de laatste ronde had hij het zwaar. Dat gold ook voor Verweij, die veel had aan zijn directe tegenstander Joeskov, maar uiteindelijk te veel verloor om hem ook in de laatste ronde voor te blijven.



,,Hier ben ik heel blij mee'', liet Verweij bij de NOS weten. ,,Ik had de rit tegen Joeskov kunnen winnen, daarvoor sta ik ook aan de start. De snelheid kwam makkelijk, daar heb ik hard op getraind afgelopen zomer. Ik kon mijn race echter niet stabiel houden en vlak afmaken. Dat komt doordat ik een paar weken niet fit ben geweest. Anders pak ik Joeskov gewoon in de laatste ronde.''



Gisteren maakte Verweij nog een dure fout, door in de halve finale van de massastart in de eerste loze ronde op kop te gaan rijden. Dat recht is voorbehouden aan de klassementsleider, in dit geval Joey Mantia. Het kwam hem op een diskwalificatie te staan. ,,Stom van mij, ik kende die regel niet. Ik vond het te langzaam gaan en ging daarom vooraan rijden”, zei Verweij. Omdat ook Jorrit Bergsma zich niet plaatste voor de finale van de massastart, komen de twee startplekken op de Olympische Spelen in het geding. Volgende week in Salt Lake City moet er goed gepresteerd worden op het onderdeel.