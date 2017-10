Verweij grote afwezige bij presentatie Plantina

Hoek-keeper Jordi gaat voor belangrijke penalty-serie eerst nog even werken

14:34 De rechter heeft gesproken: de strafschoppenserie tussen FC Lisse en Hoek moet vanavond over. Jordi de Jonghe (25) is keeper van Hoek en denkt dat ze best wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Maar eerst moet er nog gewerkt worden, en dat doet de Belg in de garage. ,,Ik concentreer me nu nog op mijn werk, maar als het straks kwart voor 5 is dan hou ik me enkel nog bezig met de wedstrijd vanavond."