Vertrek voorzitter Bartomeu bij FC Barcelona komt dichterbij

Poolse outsider Swiatek (19) naar laatste vier in Parijs

6 oktober De Poolse tennisster Iga Swiatek lijkt onstuitbaar op Roland Garros. De nummer 54 van de wereld versloeg in de kwartfinales de Italiaanse debutante Martina Trevisan in twee sets: 6-3 en 6-1. Na 1 uur en 18 minuten was de ongelijke strijd voorbij.