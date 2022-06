‘Vertrek!’, schreeuwde Rune richting tribune, zijn moeder ging, maar dat was volgens hem niet de bedoeling

Halverwege de derde set van de kwartfinale tussen Rune en Casper Ruud werd de service van de Deen gebroken. Die was daar uiteraard niet blij mee en smeet zijn racket op de grond. Toen hij vervolgens op zijn bankje langs de baan zat, schreeuwde hij tot drie keer toe ‘vertrek!’ richting de plek op de tribune waar zijn moeder en zijn coach zaten. Gedurende de hele wedstrijd had hij regelmatig contact gezocht met zijn box, maar even later vertrok zijn moeder van de tribune.

Het kwam Rune op nogal wat kritiek te staan, onder meer in Deense media, maar de tennisser ontkent. ,,Ik hou van mijn moeder en ik stuur haar niet weg", stelt hij op Twitter. ,,Als ik gefrustreerd ben, kan het helpen dat mijn moeder of coach naar binnen gaat, zodat ik niet naar twee mensen hoef te kijken. Ook in mijn wedstrijd met Stefanos (Tsitsipas, red.) verliet ze de tribune. Om mij rust te geven. Ze bepaalt dat. Niet ik.”

,,Ik heb mijn moeder niet verteld dat ze het stadion moest verlaten", beweerde hij ook bij Eurosport. ,,Daar ging het niet om. Het ging om een heel ander persoon, dus het klopt niet.”

Rune verloor zijn partij tegen Ruud in vier sets: 6-1, 4-6, 7-6 (2), 6-3.

Rune won vorige maand het ATP-toernooi van München nadat zijn Nederlandse tegenstander Botic van de Zandschulp al in de eerste set op moest geven. Rune hield aan die zege onder meer een nieuwe BMW over, maar bleek nog niet over een rijbewijs te beschikken.

