Vertrek Ronaldo bij United stap dichterbij: ‘Wegens familieomstandigheden niet op training’

Zaterdag werd al bekend dat de 37-jarige Ronaldo op een vertrek bij United zit te azen. Hij zou komend seizoen in de Champions League willen spelen en ‘The Red Devils’ hebben zich daar niet voor gekwalificeerd. Ten Hag en co komen namelijk uit in de Europa League. Speler en coach zouden vandaag in gesprek gaan. Overigens wil Ronaldo de club uit Manchester niet met lege handen achterlaten als hij de deur uit wandelt. Volgens The Times begrijpt de Portugees dat er een financiële vergoeding tegenover zijn vertrek moet staan. Het is nog niet bekend welke club Ronaldo als volgende bestemming op het oog heeft. Ten Hag, die afgelopen week met vooral veel jonge spelers begon aan de voorbereiding, heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij Ronaldo als een belangrijke speler ziet voor zijn ploeg. Hij wil de Portugees daarom niet kwijt.

Malacia, De Jong en Martínez

In zijn tweede periode bij de club heeft Ronaldo nu een seizoen in Manchester gespeeld. Tussen 2003 en 2009 kwam hij ook al uit voor de club. Daarna was Ronaldo actief voor Real Madrid en Juventus, alvorens hij terugkeerde naar Engeland.



Ten Hag, die Tyrell Malacia wegkaapte voor de neus van Olympique Lyon en nadrukkelijke interesse heeft in Frenkie de Jong en Lisandro Martínez, is met zijn ploeg al een week in training. Maandag sloten veel oudere spelers aan op het trainingsveld, maar Ronaldo was daar dus niet bij. Eind deze week gaat Ten Hag met zijn selectie naar Thailand, onder meer voor een oefenwedstrijd tegen Liverpool.