Vertonghen: Niets gebroken én geen hersenschudding na harde botsing

Vertonghen liep niet alleen een snee op zijn neus op. De oud-aanvoerder van Ajax was ook zo duizelig dat hij naar de kant moest. Hij werd vervangen door de Franse middenvelder Moussa Sissoko.



Een update over zijn situatie kwam er kort na de wedstrijd. ,,Ik heb niets gebroken en heb ook geen hersenschudding”, verzekerde hij aan Het Laatste Nieuws. Tottenham-coach Mauricio Pochettino bevestigde dat. De Argentijnse coach reageerde ook op de kritiek op de medische staf, die Vertonghen toeliet om het veld te betreden. ,,Het was een beslissing van de ploegarts. De regels en het protocol werden zeker wel toegepast. Jan voelde zich niet goed, maar hij is nu oké. Het is geen issue. Jan loopt alweer rond. Uiteraard houden we zijn situatie nog in de gaten, maar op dit moment is hij echt oké.”