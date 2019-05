Vertonghen is weer ‘ok’ en dankt iedereen voor steunbetuigingen

Gisteravond en vandaag ontstond flinke beroering over de manier waarop Spurs Vertonghen weer richting speelveld begeleidde, terwijl duidelijk was hoe de Belgische oud-Ajacied eraan toe was. Binnen de lijnen was duidelijk dat hij door zijn hoofdblessure niet verder kon en zwaar groggy maakte Vertonghen, die ondersteuning nodig had, de gang richting de kleedkamer.



,,Hij werd geacht in orde te zijn omdat hij alle vragen correct en helder beantwoordde en hij dacht dat hij fit genoeg was om terug te keren op het veld”, meldt de club in een verklaring. ,,Jan werd onmiddellijk gewisseld toen hij de medische staf informeerde dat hij plotseling niet meer stabiel op zijn benen kon staan.”