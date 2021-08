Verstappen zwaar de dupe in Hongarije, Hamilton neemt leiding in WK-stand over

Ongekend chaotisch was de beginfase op de Hungaroring. Doordat het vlak voor de start van de race begon te regenen, startten alle coureurs op intermediate banden. En op die regenbanden begon Valtteri Bottas zeer ongelukkig aan de race. De Fin van Mercedes vertrok vanaf de tweede plaats, maar werd meteen ingehaald door de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez en door de McLaren van Lando Norris. Vervolgens reed Bottas in de eerste bocht van achteren op de auto van Norris in, waarna beide coureurs in aanraking kwamen met de Red Bulls in de buitenbocht.



Het resultaat was dat Bottas, Norris en Pérez uitvielen en Verstappen de race moest vervolgen met een flink beschadigde auto. Lewis Hamilton leek van die situatie de grote winnaar te worden. Hij kwam, gestart vanaf poleposition, zonder kleerscheuren de eerste bocht door en kon bij de herstart vooraan starten in de wetenschap dat zijn grootste concurrent om de zege in de grand prix flink wat schade hadden opgelopen.

Fout van Hamilton bij herstart

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Maar bij die herstart maakten Hamilton en Mercedes een kapitale fout. Doordat het inmiddels weer droog was geworden, vertrok iedereen vanuit de pitstraat, waar alle regenbanden weer werden ingewisseld. Iedereen, behalve Hamilton die moederziel alleen op de startgrid stond en een ronde later alsnog zijn banden wilde wisselen en daardoor terugviel naar de veertiende en laatste plek.



Vanaf die positie moest de Brit aan een flinke inhaalrace beginnen om de Grand Prix van Hongarije nog te kunnen winnen. Een grotere inhaalrace nog dan voor Verstappen. Met dat verschil dat de auto van Hamilton nog in topconditie was en die van Verstappen zwaar beschadigd. Toen de Nederlander in de beginfase van de race de Haas van Mick Schumacher inhaalde, kreeg hij via de boardradio het veelzeggende bericht dat zijn actie ‘niet slecht was voor iemand die in een halve auto rijdt’.

Voor Verstappen zat er daarom niet meer in dan de tiende plek, waardoor hij slechts één WK-punt pakte en daarmee op 186 punten kwam. Hamilton daarentegen kon nog oprukken naar het podium. Hij werd, nadat hij eerst ronden lang met de Alpine van Fernando Alonso moest knokken om de vierde plek, uiteindelijk derde. Alonso bewees daarmee zijn teamgenoot een grote dienst, want mede daardoor kon Hamilton zich nooit mengen in de strijd om de zege. Die zege ging naar Esteban Ocon. De Fransman won voor het eerst in zijn carrière een grand prix in de Formule 1, nadat hij vorig jaar al wel eens tweede werd in Bahrein.

Maar belangrijker was dat Verstappen zijn leiding in het wereldkampioenschap kwijtraakte. Hamilton heeft door zijn prestatie in Hongarije nu zes punten meer dan de Nederlander. Over vier weken gaat het seizoen verder met de Grand Prix van België op het Circuit de Spa-Francorchamps, een week later komt het Formule 1-circus naar Zandvoort.

De WK-stand 11 van de 23 races

1. Lewis Hamilton, 192 punten

2. Max Verstappen, 186 punten

3. Lando Norris, 113 punten

4. Valtteri Bottas, 108 punten

5. Sergio Perez, 104 punten

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.