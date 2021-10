Verstappen ziet zichzelf niet in IndyCar rijden: ‘Er zijn tal van voorbeelden waarbij dat niet goed afloopt’

,,De straatraces en de races op de wegcircuits zijn goed, maar nee, ik zou zelf geen grote fan zijn van het rijden op de ovals”, zegt Verstappen in de aanloop naar de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1. De leider in het WK-klassement werd enkele dagen voor de race in Austin (Texas) bij NBC Sports ondervraagd over de in Amerika populaire raceserie IndyCar, waar onder anderen de Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout rijdt.

,,Ik houd ervan om naar te kijken. Natuurlijk is het wat anders dan Formule 1, maar ik vind het heel interessant om te volgen. Toch ben ik blij dat ik in de Formule 1 zit, want ik houd niet van de ovals”, aldus Verstappen.

,,Het risico van een grote crash is groot. Ik weet dat je in de Formule 1 ook risico’s loopt. Als je in de muur belandt met een snelheid van 320 kilometer, is dat niet fijn. Maar de risico’s in de IndyCar zijn groter, zeker als je iemand raakt en de vangrails in vliegt. Er zijn tal van voorbeelden waarbij dat niet goed afloopt. Ik heb veel respect voor de coureurs voor wat ze doen, maar ik ben blij met wat ik doe.”

