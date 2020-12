Verstappen ziet samenwerking met Pérez wel zitten: ‘Fijn als een teamgenoot je pusht’

De Mexicaan, al tien jaar coureur in de Formule 1, vervangt bij Red Bull Alexander Albon. De Thai kon dit seizoen niet overtuigen en was meestal niet in staat in het tempo mee te gaan van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, de twee coureurs van Mercedes. ,,Meestal moest ik in mijn eentje opboksen tegen de Mercedessen en zij konden hun strategie altijd op mij afstemmen en mij in de problemen brengen. Ik hoop dat Checo het hele team vooruit helpt en mij scherp houdt. Het is altijd fijn als je een teamgenoot hebt die je pusht”, aldus Verstappen die de slotrace in Abu Dhabi won en als derde eindigde in het kampioenschap.