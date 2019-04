Verstappen woedend dat collega-coureurs zijn kwalificatie ‘verneuken’

,,We bleven netjes achter elkaar, maar op een gegeven moment kwam Vettel voorbij en die twee Renaults en zij verneukten mijn hele aanloop”, zei de Nederlander direct na de kwalificatie tegen Ziggo. Terwijl het een ongeschreven regel is dat je gewoon achter elkaar blijft rijden. Maar goed, vanaf nu ga ik hun kwalificaties ook verneuken.”

Over zijn auto was Verstappen wel tevreden op het circuit van Shanghai. ,,Qua snelheid zit het wel goed, maar als je geen tweede run kan doen dan houdt het op. Het gaat wel een interessante zondag worden.”

Verstappen kwam in het laatste deel van de kwalificatie niet toe aan het rijden van zijn laatste snelle ronde omdat hij werd opgehouden door een aantal concurrenten en vlak na het vallen van de zwart-wit geblokte vlag over de finish kwam. Over de teamradio uitte hij direct al zijn ongenoegen met een aantal krachttermen.