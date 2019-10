Verstappen wil vlammen in honderdste F1-race

,,Het is een gave baan om mijn honderdste race te rijden. Onze auto moet er normaal gesproken behoorlijk competitief zijn", blikt de coureur van Red Bull alvast vooruit op de negentiende race van dit jaar.

Verstappen wil graag wat goedmaken. Hij eindigde vorige week als zesde in Mexico na een weekeinde vol tegenslag. Wegens het negeren van de gele waarschuwingsvlaggen werd hem zijn poleposition afgenomen en in de race had hij twee aanrijdingen. Een touché met Valtteri Bottas bezorgde Verstappen een lekke band, waardoor hij vanaf de laatste plaats aan een inhaalrace moest beginnen.