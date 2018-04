Verstappen: We hebben een goede auto voor de race

Vooral over de zogenaamde long runs, de racesimulaties, was Verstappen tevreden. ,,We maken nog steeds progressie. Morgen moeten we de auto in de derde vrije training nog een beetje finetunen en dan moeten we het voor elkaar hebben bij de kwalificatie."



De kwalificatie staat morgenochtend voor 08.00 uur Nederlandse tijd gepland. ,,Zelfs als de kwalificatie tegen zou vallen, zullen we competitief zijn in de race. De balans voor een snelle ronde is nog niet perfect, maar ook niet slecht", aldus Verstappen.