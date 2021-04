Verstappen waarschuwt concurrenten en is klaar voor kwalificatie

De slottraining op Autodromo Enzo e Dino Ferrari werd het uur van de track limits. Tijdens de openingsrace was er al veel om te doen en ook vanochtend kleurde de ene na de andere coureur buiten de lijntjes. Dat de wedstrijdleiding de regels omtrent de track limits na de vrijdagtrainingen in Imola heeft aangepast, zal hierbij ook niet geholpen hebben. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, allemaal zagen ze minstens één keer een snelle tijd geschrapt worden.



Acht minuten voor het vallen van de vlag was dit niet het geval, toen Verstappen als eerste coureur onder de grens van 1.15 dook. Hij kwam over de streep na een ronde 1.14,958 en werd niet meer geëvenaard. Zo wist de Limburger in de Red Bull dat het wel goed zat voor de kwalificatie (14.00 uur) op het korte, genadeloze circuit waar inhalen lastig is en een goede plek op de startgrid dus key kan zijn.