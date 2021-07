Verstappen voorspelt spannend gevecht om pole: ‘Mercedes is sterker geworden’

,,Er zijn niet echt problemen, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we wat meer snelheid vinden op de softs", herhaalde Verstappen nog maar eens. ,,Want ik denk dat we er op de mediums goed uitzien en ook in de longruns zijn we sterk. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.” Voor de GP van Oostenrijk hebben de teams iets zachtere banden tot hun beschikking dan een week geleden, wat betekent dat mediums nu gelijkstaan aan de softs van afgelopen raceweekend.



Het lijkt er al met al op dat Verstappen pole position morgen niet in de schoot geworpen zal krijgen op de thuisbaan van zijn team. ,,Het zal spannend worden. Mercedes is sterker geworden, we zullen het morgen tijdens de kwalificatie zien. Het allerbelangrijkste is om de zachtere compounds het vol te laten houden tijdens de race, dat zal een uitdaging worden.”