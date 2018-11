Verstappen: Voorkeur voor Zandvoort

Eerder gaf Verstappen al aan dat hij verder weinig kan met de strijd tussen Assen en Zandvoort. ,,Er is nog niks concreet. Natuurlijk, het zou heel mooi zijn als een race in Nederland er komt. En oké, het kán op dat circuit. Top! Maar nu moet er geld komen.”



Om een Grand Prix van Nederland te organiseren is minstens twintig miljoen euro per jaar nodig om de benodigde fee te kunnen betalen. Dat is nog gerekend buiten de aanpassingen of uitbreidingen die nodig zijn om een Grand Prix te kunnen organiseren.