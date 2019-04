Verstappen vol vertrouwen richting race: ‘We zitten dichtbij’

Door Rik Spekenbrink



Nee, aan pole had Verstappen niet gedacht. Maar met een beetje meer mazzel had hij er wel een stuk dichter op kunnen zitten, legde hij uit. ,,De drie gasten voor mij reden hun snelste tijd allemaal in de slipstream van elkaar. Die zuigende werking is op dit circuit en met de huidige auto’s groot. Het gaat misschien wel om een halve seconde voordeel.”



Zelf reed hij zijn vliegende ronde alleen. In Q1 had Verstappen een extra setje snelle soft-banden moeten gebruiken, nadat hij een momentje had in zijn eerste omloop en in de gevarenzone was beland. Daardoor had hij in de beslissende Q3 nog maar één setje ‘rode’ banden over. Hij deed daarom in het eerste deel van Q3 twee snelle rondes, waarvan de laatste zonder verkeer op de baan. ,,Ik was niet aan de tijd van Bottas gekomen, vermoedelijk. Maar we hadden er wel een stuk dichter bij kunnen zitten.”



Niettemin heeft Verstappen vertrouwen in de race van morgen. ,,De auto voelde erg goed aan, en was beter dan we hadden verwacht. Ook voor de race hebben we een goede wagen. We zitten erg dichtbij Ferrari en Mercedes.”



Verstappen houdt er rekening mee dat hij niet alleen met de drie mannen voor zich, Bottas, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel moet afrekenen. ,,Charles Leclerc start vanaf plek 10, die komt wel door het veld heen om met ons mee te vechten. Hij was afgelopen dagen de snelste Ferrari.”