Verstappen vol vertrouwen: ‘Het kan alleen maar beter gaan dan in Monza’

Met vertrouwen kijkt Max Verstappen vooruit naar het tweede raceweekend op rij in Italië. In Monza ging alles mis, met uiteindelijk een uitvalbeurt. ,,Maar ik heb er vertrouwen in dat dit een beter weekend voor ons wordt.”

Door Arjan Schouten

Driehonderd kilometer naar het zuiden wacht Max Verstappen meteen een kans om de nare smaak van Monza weg te spoelen. De derde race in drie weken wacht, de tweede op rij in Italië. Nu op het circuit van Mugello, nieuw decor in de Formule 1 dus zit iedereen met vragen. Ook Red Bull Racing en Verstappen. ,,Maar slechter dan in Monza kan het hier toch niet gaan. Het kan hier alleen maar beter’’, verwacht de Limburger, die vorige week voor de tweede dit keer dit jaar uitviel.

En daar ging al een matig weekend in Monza aan vooraf. ,,We hadden gewoon de snelheid niet’’, legde Verstappen nog eens uit. ,,We wisten vooraf al dat de kwalificatie lastig zou worden, dus die vijfde plaats was nog oké. Maar al bij de start hadden we last van oververhitting van de motor en daarna belandde in achter Valtteri Bottas in een treintje waar we niet in konden halen. Vervolgens die safety car, toen de code rood. En toen bij de herstart weer problemen met oververhitting. Toen was het wel klaar.’’

Goede positie

Zijn RB16 moest vroegtijdig naar de pitbox terug, terwijl hij de weken daarvoor toch steeds de enige was die het Mercedes lastig wist te maken vooraan het veld. ,,Het blijft een nieuw circuit, dus even afwachten hoe het loopt. Maar ik heb er vertrouwen in dat dit weer een beter weekend wordt’’, aldus Verstappen. ,,Dat we terugkeren op een goede positie, achter Mercedes.’’

Omdat in Toscane een nieuw circuit wacht, besloten Verstappen en zijn werkgever recent nog wat racetijd te reserveren op Mugello. In een GT-wagen verkende Verstappen een paar weken terug al het circuit. ,,Dat blijft toch de beste manier om je voor te bereiden en hopelijk zorgt het een klein beetje voor een voorsprong. Hopelijk kost het me niet teveel rondjes om de auto goed te krijgen’’, aldus de Limburger die de eerste twee trainingen morgen veel wijzer hoopt te worden. ,,Dat wordt een belangrijke dag, waarop we veel gaan leren.”