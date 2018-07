Verstappen: Vierde was het best mogelijke resultaat

,,Het was chaos. Je hoopt altijd dat het gaat regenen, maar nu werkte het een beetje tegen ons", vertelt Verstappen bij Ziggo Sport.



De Nederlander gokte samen met zijn team nog op een forse regenbui en koos voor de intermediateband, terwijl de concurrentie doorging op de normale banden. De regen zette niet door en de gok betaalde zich niet uit, waardoor Verstappen nog een extra pitstop moest maken. ,,Qua resultaat had het nu waarschijnlijk niet uitgemaakt. Door die safetycar had iedereen nieuwe banden gehaald. Vierde was het best mogelijke resultaat. Als er geen regen gekomen was, hadden we voor het podium kunnen vechten", zegt Verstappen.



Verstappen kon aan het begin van de race nog even hopen op een derde plek na een prima start. ,,Maar de start was eigenlijk te goed en ik werd toen afgeknepen", blikt de Nederlander terug. ,,Op het rechte stuk had ik daarna geen kans."