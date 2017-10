Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot en met 2020

Door Arjan Schouten

De 20-jarige coureur rijdt sinds 2016 voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse raceploeg maakte de contractverlenging bekend in Austin (Texas), waar vanavond de vrije trainingen voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten worden verreden. Zondagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) is de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Geen Ferrari, geen Mercedes. De toekomst van Max Verstappen ligt zeker de komende drie Formule 1-seizoenen gewoon bij zijn huidige werkgever Red Bull Racing. De stal maakte vandaag bekend dat ze hun Nederlandse coureur langer hebben vastgelegd, tot en met het seizoen 2020. Het contract met de Limburger, die vorig voorjaar overstapte van Toro Rosso, liep nog tot eind volgend jaar en bevatte een optie voor 2019. Na een teleurstellende start van dit seizoen werd volop gespeculeerd over een mogelijke overstap, maar met de bevestiging van Red Bull Racing komt aan alle onduidelijkheid nu al een einde. ,,Red Bull heeft altijd in me geloofd," legt Verstappen zijn keuze uit. ,,Ze hebben me uitgenodigd voor hun talentenprogramma toen ik pas 16 jaar was. Me laten debuteren in de Formule 1 op m’n 17de. En me de mogelijkheid gegeven om te racen bij Red Bull Racing, waar ik een droomstart heb gehad."

Red Bull Racing on Twitter Dutch power, until 2020! 🇳🇱🦁 @Max33Verstappen extends his contract with the Team. More 👉 https://t.co/Xo1GsT7OQK #givesyouwings #F1

Verbetering

In zijn eerste race voor het topteam won hij vorig jaar gelijk de Grand Prix van Spanje, als jongste coureur ooit. Dit jaar liep het lang minder succesvol vanwege veel pech en een haperende motor, maar onlangs zette de verbetering zich in met een tweede zege in Maleisië en een sterke tweede plaats in Japan. ,,Ze hebben zich altijd sterk voor me gemaakt en we delen dezelfde ambitie. Hun steun vanuit de fabriek en in de garage, wat er ook gebeurde op het asfalt, is altijd 100 procent geweest. En ik heb ook heel veel lol gehad. Dus ik ben heel blij om me langer te binden aan dit team. Ik kijk met plezier vooruit naar een toekomst waarin we samen van nog meer succes mogen gaan genieten."

'Fenomenale start'

In een persbericht laat als vanzelfsprekend ook teambaas Christian Horner zich jubelend uit over de langere samenwerking. Eerder deze week hintte hij al op de contractverlenging door zijn sportieve droom over een team rond Max Verstappen met de media te delen. ,,Als team zijn we dan ook zeer verheugd met Max’ verlenging. We hebben samen een fenomenale start van onze samenwerking beleefd, vorig jaar in Spanje. En Max is alleen maar sterker geworden. Voor het team was het dan ook een geweldig moment toen hij na alle pech van eerder dit jaar de frustratie achter zich kon laten met een fantastische overwinning in Maleisië, vorige maand. ,,Max is een pure racer, met een onmiskenbaar talent achter het stuur en een zeldzaam instinct wat maakt dat hij in staat is om heel constant te presteren op dit niveau. Dat gekoppeld met zijn werkethiek en volwassen benadering, maakt dat wij graag samen met Max het avontuur vervolgen op jacht naar Formule 1 wereldkampioenschappen. Volgens ons zit hij voor de lange termijn nu op de best mogelijke positie in deze sport om een team rond hem heen te bouwen die hem kan helpen in zijn ambities." Gedeelde ambities, want Red Bull wil met Verstappen nog altijd de jongste wereldkampioen ooit afleveren. Met 23 jaar en 134 dagen staat die eretitel sinds 2010 op naam van Sebastian Vettel. Verstappen heeft nog tot en met 2020 de tijd om dat record van de Duitser af te pakken.

Max Verstappen on Twitter Very proud and happy that I'll be a @redbullracing driver until 2020. Thankful for this chance, hope to win a lot more 👊 #keeppushing