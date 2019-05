Verstappen verkozen tot driver of the day

zondag hoofdklasse B Halsteren blijft na zege op Gemert meedoen in titel­strijd

17:51 Dankzij een late goal van invaller Jay-Jay Meierdres trok Halsteren de topper bij Gemert naar zich toe: 1-2. De ploeg van Ruud Pennings blijft daardoor in de titelrace en heeft in ieder geval het bereiken van de nacompetitie in eigen hand. Halsteren klimt over het gelijkspelende Unitas, niet spelende Baronie en tegenstander Gemert naar de tweede plaats. De achterstand op koploper Groene Ster bedraagt met nog twee wedstrijden te gaan nog wel vier punten.