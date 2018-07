Verstappen valt uit in sensationele Grand Prix, Vettel wint op Silverstone

Door Arjan Schouten



Derde in Montréal, tweede op Paul Ricard, eerste op de Red Bull Ring en nul punten op Silverstone. Zijn succesvolle serie van de laatste weken kwam in Engeland tot stilstand op de meest vervelende manier. Hij was zelf al uitgegaan van hooguit een vijfde plaats, op de Britse hogesnelheidsbaan. Even leek er zelfs nog wat meer mogelijk, toen hij halverwege op de derde plaats belandde. Maar na een knotsgekke finale vol met incidenten eindigde Verstappens race vijf rondjes voor het einde met een uitvalbeurt. Hij klaagde, racend op positie vijf, al over de boordradio over problemen met zijn auto. Vervolgens verloor hij de controle en bleef zijn versnellingsbak hangen in de eerste versnelling, met een uitvalbeurt als gevolg. De derde van het seizoen en zijn eerste sinds die veelbesproken Bullcrash in Azerbeidzjan met Daniel Ricciardo.



Zo eindigde zijn 70ste Grand Prix in de koningsklasse in een flinke sof, zeker omdat er zowaar toch nog wat mogelijk bleek op het asfalt van Silverstone na een middag vol met crashes en spins.