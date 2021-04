Verstappen twee keer tweede: ‘Glad asfalt maakte het lastig’

,,Het was lastig door het gladde asfalt", viel Verstappen op zijn eigen website maar meteen met de deur in huis. Met name tijdens de ochtendtraining gaf de Nederlander meermaals aan maar slecht aan grip te komen op het asfalt van het Autódromo Internacional do Algarve. ,,Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar het was super glad en niet erg fijn om op te rijden. De auto voelde goed aan, maar het is zeker dat we nog wat werk te doen hebben voor morgen. Over het algemeen voelde de auto wel goed aan.”

Vorig jaar was de Portugese baan ook al erg glad, toen de Formule 1 hier voor het eerst te gast was. Toen kwam er in de race ook nog eens wat miezerregen bij, wat het circuit tot een waar mijnenveld maakte. ,,De omstandigheden waren vandaag vergelijkbaar met vorig jaar, maar de banden zijn veranderd en we hebben een beetje grip verloren doordat de auto's sindsdien zijn aangepast. Het is erg lastig op het circuit en dat is jammer, want deze baan is geweldig. Het gaat allemaal om bandentemperatuur en dat zou niet zo moeten zijn.

Op vrijdag zat Verstappen twee keer achter een Mercedes: Valtteri Bottas in de ochtend en Lewis Hamilton in de middag. Wat verwacht hij van de rest van het GP-weekend? ,,Het is nog te vroeg om wat over de race te kunnen zeggen. We kunnen nog wat sneller, al was de lange stint was niet slecht, maar de balans in de snelle ronde was nog niet optimaal. We zullen zien wat we morgen kunnen doen.”