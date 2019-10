Verstappen teruggezet van pole naar P4: ‘Heel teleurstellend dit’

Door Arjan Schouten



En toen, na ruim tweeënhalf uur wachten, kwam dan toch het pijnlijke verdict voor Max Verstappen dat iedereen aan zag komen. Niet starten van pole position aan de Mexicaanse grand prix, maar van P4. Drie plaatsen achteruit omdat hij in zijn laatste kwalificatieronde af had moeten remmen na de crash van Valtteri Bottas.



De elektronische waarschuwingsborden functioneerden op dat moment niet meer, omdat Bottas dat systeem had geraakt bij zijn crash. Maar volgens de stewards waren de wapperende gele vlaggen van de marshalls ook voor Verstappen prima zichtbaar. De Limburger vertelde eerder in de persconferentie dat hij de crash van Bottas mee had gekregen, maar niet die gele vlaggen. De stewards van dienst oordeelden dat hij die had moeten zien, omdat de coureur voor hem (Sebastian Vettel) ook reageerde door af te remmen.

Lees ook Sublieme Verstappen grijpt in Mexico tweede pole position uit zijn carrière Lees meer

Verstappen maakte het zichzelf niet gemakkelijk door in de persconferentie toe te geven dat hij geen vaart had geminderd (‘Zo zag het er niet uit, hè‘), toen hij de gecrashte Mercedes van Bottas links van hem in de boarding zag staan. Uit de data bleek namelijk later dat hij wel wat vaart had geminderd in een van de laatste mini-sectoren. In het verdict van de stewards is dat statement van Verstappen ook meegenomen, zo staat duidelijk vermeldt.

Reactie Max Verstappen

Max Verstappen, die ook twee strafpunten op zijn licentie moet bijschrijven, baalde. ,,Het is erg teleurstellend om voor de race een ​​gridstraf te krijgen. En Ferrari zal heel snel zijn, dus de levensduur van de banden zal van belang zijn. Maar we hebben echt een goede raceauto, dus het zal een spannend gevecht worden.”