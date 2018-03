Verstappen teleurstellend zesde, Vettel wint in Melbourne

Door Arjan Schouten



Nee, dit was niet de droomstart van Max Verstappen. Wintertests top. Vrije trainingen in Australië top. Kwalificatie ook nog redelijk oké. Maar in de race ging heel veel mis. Te veel voor een topklassering, zo was al snel duidelijk. Al bij de start gaf hij vanaf P4 één positie prijs, toen de wakkere Haas-coureur Kevin Magnussen hem links aan de buitenkant voorbij schoot.



Opgedragen door de leiding om die Haas toch maar snel weer in te halen, gaf Verstappen alles in die openingsfase. Dik in het rood nam hij overal extreem risico. Veel geslip en geschuif, geklaag over de boordradio over 'te hete banden'. Dit kon niet goed blijven gaan, zag heel de wereld. En dus was daar die spin, in de tiende ronde. De rechtervoorband op de kerbstones en weg gleed de achterkant van de RB14, die rondtolde. Met alle stuurmanskunst hield Verstappen zijn bolide op de baan, maar vanaf plaats acht moest hij wel helemaal opnieuw beginnen met jagen naar voren. Een fout die hij niet meer te boven kwam.



,,Wees er zeker van dat je rustig blijft, nu'', klonk het uit de pitlane. En geklaag bij de coureur bleef ,,Ik denk dat er wat mis is. Zoveel overstuur in het midden van de bochten.''



In ronde 22 kwam dan de pitstop, waar de softbanden onder de auto gingen. Terug op plaats elf, maar snel won hij wat plaatsen omdat de twee auto's van Haas wonderbaarlijk genoeg kort achter elkaar allebei uitvielen na problemen bij de pitstops.



Dankzij de daardoor op de baan gekomen safety car kroop heel het veld weer even in elkaar. Verstappen kwam zelfs terug op plaats vijf, voorbij Alonso. Maar die positie moest hij teruggeven aan de Spanjaard, omdat er met een gele vlag werd gewapperd op dat moment. Wat hij meteen ook deed.