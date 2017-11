Verstappen teleurgesteld na kwalificatie: 'Was de hele dag vechten'

,,Het was de hele dag vechten", concludeerde hij bij Ziggo Sport. ,,We kregen de balans van de auto niet voor elkaar. En als het eenmaal niet gaat, moet je dat accepteren. Tijdens de kwalificatie zelf kan je niets meer aanpassen."

Verstappen, die het ook in de vrije trainingen al lastig had dit weekend, miste het 'goede gevoel' in de wagen. ,,Het was de hele tijd glijden, geen grip krijgen achter en dan weer onderstuur in de volgende bocht. Alleen het laatste rondje ging het redelijk, maar ook toen kreeg ik er geen balans in."