Verstappen te druistig? ‘Onzin, dit is racen’

Albers & LammersOp de spin in Melbourne volgde in Bahrein botsingen met de muur en de wereldkampioen. Max Verstappen maakt te veel fouten, zegt Lewis Hamilton. Onzin, vinden oud-F1-coureurs Christijan Albers en Jan Lammers.

Het zit sowieso niet in de aard van het beestje. Toch doemt de vraag op: moet Max Verstappen af en toe ietsje voorzichtiger te werk gaan bij het inhalen van zijn concurrenten? Bij de seizoensopening in Australië raakte zijn auto beschadigd en spinde Verstappen, die nog wel zesde werd. Zondag kwam een botsing met Lewis Hamilton hem duur te staan, nadat de Nederlander in de kwalificatie ook schade reed. En dan komt de kritiek. Is Verstappen met zijn 20 jaar misschien toch nog niet uitgeleerd, is hij te druistig op de baan?



Onzin, zeggen voormalig Formule 1-coureurs Christijan Albers en Jan Lammers. ,,Dit is toch racen”, is de eerste zin van beiden. ,,Er staan geen verkeersborden langs het circuit”, zegt Albers. Hij vindt dat Verstappen niets te verwijten valt. Sterker: misschien zat Hamilton zelf wel fout, toen hun bolides elkaar in de tweede ronde raakten en Verstappen daardoor even later uitviel.



,,In mijn beleving was Verstappen Hamilton voorbij. Dan mag hij zijn lijn bepalen en logischerwijs stuurt hij iets naar buiten, om te voorkomen dat Hamilton hem een bocht later terug pakt. Alleen laat Hamilton zien: ik ben niet bang, ik wijk niet uit, en dan gebeurt dit. Slim, wie weet denkt Verstappen de volgende keer wat langer na om Hamilton op zo’n manier in te halen. Maar hij deed daar alles goed. Met de banden nog niet op temperatuur op die plek inhalen, dat durf én kun je alleen als je zijn talent hebt.”

Quote Nu gaat het een keer mis en gaan we meteen zout op die slak leggen? Ik vind dat Max meer krediet verdient. Jan Lammers

Ook Lammers noemt het een typisch race-incident. ,,Het was net een spelletje eitje tik met Pasen. De kans dat Hamilton hier schade had opgelopen in plaats van Verstappen, was net zo groot.”

Volledig scherm Jan Lammers. © Photo News Dat Hamilton kort na de race de schuld bij Verstappen legde en hem dickhead (eikel) noemde, vindt Lammers logisch en prima. ,,Als je net uit de auto bent, is zo’n reactie niet gek. Dit willen we toch zien? Racen op de baan, een beetje kinnesinne erbuiten.”



Typisch Nederlands om nu kritiek te hebben, vindt de Zandvoorter. ,,Hoeveel raceplezier en mooie resultaten heeft Verstappen ons al gegeven? Hij haalde in sommige races het halve veld in, keurig netjes. Nu gaat het een keer mis en gaan we meteen zout op die slak leggen? Ik vind dat Max meer krediet verdient.”

We zijn snel verwend geraakt, denkt Albers. ,,Nederlanders zijn zo chauvinistisch. Iedereen lijkt vergeten dat het tig jaar geleden is dat we een landgenoot in de top 6 van de Formule 1 hadden. Mooi als het goed gaat, wordt hij een keer zesde dan zijn we meteen ongesteld en is alles kloten. We mogen echt de handen dichtknijpen met Verstappen, hij is van het kaliber Hamilton en Fernando Alonso. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat je wereldkampioen wordt.”

Quote Het is allemaal elektronica hè. Christijan Albers Albers snapt dat Hamilton over een heel seizoen minder vaak betrokken lijkt bij incidenten zoals die van zondag dan Verstappen. ,,Logisch, als je meestal vooraan rijdt. Verstappen moet vaker in de achtervolging. Het is echt niet zo dat hij nog veel moet leren op dit vlak.” Lammers: ,,Verstappen heeft in de karts leren inhalen, hij kan het als geen ander.”

Een dag voor de race ging het voor Verstappen mis in de kwalificatie, toen hij de controle over zijn Red Bull verloor. Uit de data bleek volgens de coureur dat hij totaal onverwachts 150 pk extra tot zijn beschikking had. Renault-collega Nico Hülkenberg trok die verklaring in twijfel. Lammers en Albers niet. ,,Het is hoogst ongebruikelijk, maar het kán”, zegt Lammers. ,,Verstappen is het type niet om een verhaal te verzinnen dat niet klopt, dan zet hij zichzelf voor gek”, vindt Albers. ,,Zelf heb ik in de auto ook rare dingen meegemaakt. Het is allemaal elektronica hè. Dat gaspedaal hangt niet aan een kabeltje.”

