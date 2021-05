Verstappen tankt vertrouwen met snelste tijd, ook Ferrari voor Mercedes richting kwalificatie

De 7500 aanwezige racefans werden getrakteerd op een training vol actie. Met de nodige opstoppingen en bijna-botsingen kregen zij alvast een voorproefje op de kwalificatie later vanmiddag (15.00 uur). Vanaf het begin bleek nog maar eens dat Ferrari dit weekend serieuze ambities heeft, de namen van Carlos Sainz en Charles Leclerc stonden de hele sessie bij de bovenste drie. Ook Max Verstappen en het team van Red Bull lijkt ten opzichte van donderdag een enorme inhaalslag gemaakt te hebben. De Limburger hield Sainz nipt achter zich en had bijna een halve tel voorsprong op de eerste Mercedes.



Naar het einde van de slottraining toe, gooide twee crashes roet in het eten voor de coureurs die nog een kwalificatierun wilden doen. Achtereenvolgens Nicholas Latifi en Mick Schumacher eindigden in de muur en met name die laatste leek grote schade te hebben. De linkerkant van de Duitser zijn Haas lag helemaal aan diggelen en het is nog maar de vraag of zijn auto weer kan worden opgelapt voor de kwalificatie.