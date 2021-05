Verstappen tankt vertrouwen met snelste tijd in laatste vrije training

Verstappen had gisteren in de eerste vrije trainingen tot twee keer toe genoegen moeten nemen met de tweede plaats, beide keren achter een Mercedes-coureur. Net zoals voor de eerste twee races van het seizoen eindigde de Nederlander in de laatste oefensessie wel bovenaan de tijdenlijst (1.18,489), voor Hamilton en Valtteri Bottas. Sergio Pérez zat daar weer vlak achter.

Hamilton won in Bahrein de openingsrace van het seizoen, Verstappen was de beste in de GP van Emilia-Romagna. Het verschil in de WK-stand is één punt in het voordeel van de Brit.