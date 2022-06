Verstappen spint in de rondte tijdens zeiknatte training en crasht bijna

Zaakwaarne­mer Mesut Özil voorziet carrières­witch: ‘Hij kan door als E-spor­ter, hij is geweldig in Fortnite’

Mesut Özil werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland en schitterde voor Real Madrid en Arsenal, maar als dertiger is zijn carrière in neerwaartse spiraal geraakt. Zijn zaakwaarnemer Erkut Sogut voorziet een carrièreswitch, want volgens hem kan Özil succesvol worden als E-sporter.

