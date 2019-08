Verstappen: Spa en Monza moet ik even doorkomen

Door Arjan Schouten



Omdat hij vanwege problemen met de Honda-motor niet al zijn vermogen aan kon spreken, bleef Max Verstappen verder verwijderd van de Ferrari’s dan verwacht. Als vijfde start hij morgen aan de GP van België. ,,Dit circuit is al zwaar op de motor, dat zie je wel aan alle kapotte motoren. Je gaat hier heel lang vol gas, wat altijd lastig is voor zo’n motor. En wij komen hier normaal al vermogen tekort. Als je dan zelf niet op vol vermogen kan rijden, is het alleen nog maar erger’‘, legde Verstappen uit, nauwelijks teleurgesteld. ,,Ik was op zich wel positief verrast hoe wij het hier ten opzichte van Mercedes deden. Het is niet ideaal waar ik sta, natuurlijk. Maar ik moet ook gewoon accepteren dat dit circuit niet het circuit is waar wij heel goed uit de voeten kunnen. Maar goed, tijdens de vakantie had ik wel al verwacht dat het hier niet zoals in Hongarije zou gaan’‘, aldus Verstappen, die daar zijn eerste pole position pakte. ,,En in Italië gaat het zeker niet beter worden.‘’