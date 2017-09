Verstappen snelste op natte baan in Maleisië

'City-spits Agüero breekt rib bij auto-ongeluk in Nederland'

7:41 Het Argentijnse dagblad Clarín meldt dat Sergio Agüero in Nederland een auto-ongeluk heeft gehad na afloop van een concert. Of de spits van Manchester City gewond is geraakt, is niet bekend, maar Britse media maken melding van een gebroken rib bij de Argentijn.