Verstappen sluit seizoen in stijl af: ‘Fijn om met een heerlijk gevoel de winter in te gaan’

Door Arjan Schouten Hij had het niet verwacht, zo’n perfect slotweekend op het circuit van Yas Marina. Mercedes domineerde er jarenlang, nu ging Max Verstappen met al het moois naar huis. Eerst al poleposition, daarna ook de zege. ,,Ik was wel een beetje verrast. Natuurlijk heb ik ook gelezen dat Mercedes de motoren wat terug heeft geschroefd, maar onze auto presteerde ook wel heel goed. Alles liep perfect. En dat maakt het leven een stuk eenvoudiger”, vertelde Verstappen, die vervolgens door Lewis Hamilton met opgetrokken wenkbrauwen werd aangekeken. ,,Onze motoren teruggeschroefd? Ik denk niet dat wij hier een stapje terug hebben gedaan, hoor”, vertelde de wereldkampioen. ,,Wat we hier hebben gezien was het échte tempo van Red Bull Racing. En als ze dat door weten te zetten tot over de winter, dan wacht ons een serieus gevecht volgend jaar. Daar kijk ik nu al naar uit.”

Wie hier de waarheid sprak? Daar werden ze het niet over eens in Abu Dhabi. Feit is echter wel dat de Nederlander met het fijnste gevoel naar de winterstop trok. ,,Dit is een enorme boost voor het hele team. Voor iedereen op de fabriek, waar ze het hele jaar druk zijn geweest met verbeteren en nieuwe onderdelen aanleveren”, legde Verstappen uit.

En die boost is nodig ook, voegde hij er nog eens aan toe. Want die ene zege aan het einde van een seizoen waarin Mercedes extreem dominant was, het betekent voor de lange termijn helaas niks. In maart begint hij in Australië gewoon weer op nul. ,,We moeten keihard blijven werken en sterker worden, want één resultaat daar kun je niet op vertrouwen”, besloot Verstappen, die eind vorig jaar in Brazilië ook nog won. Dit jaar begon hij echter weer met een gat naar Mercedes, ondanks de hoge verwachtingen. ,,We hebben méér nodig, dus hopelijk leren we daarin ook van het verleden. Maar om na zo’n zwaar en lastig seizoen met een heerlijk gevoel de winter in te gaan, dat is natuurlijk altijd fijn.”