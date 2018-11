Verstappen sluit 2018 af met vijfde podiumplek op rij

Door Arjan Schouten



Met zijn elfde podiumplaats van 2018, en zijn vijfde op rij, knokte Max Verstappen zich in de Verenigde Arabische Emiraten nog naar de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Niet dat hem dat ook maar iets interesseerde, maar zijn vierde seizoen in de koningsklasse kreeg zo wel het ultiem verdict dat er bij paste. Want natuurlijk was Max Verstappen het hele seizoen veel beter dan Valtteri Bottas, wat hij ook in Abu Dhabi weer liet zien. Het was in de 38ste ronde, toen Verstappen na al wat langer aandringen zich als een straatracer langs de Fin van Mercedes wurmde. En meteen kreeg Bottas ook Daniel Ricciardo langs zich heen, waardoor die vierde plaats in de eindrangschikking voor de Limburger een feit werd: 249 punten voor Verstappen om 247 voor Bottas.