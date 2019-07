Verstappen: Silverstone is écht een Mercedes-baan

Totaal onverwacht won Max Verstappen twee weken terug de GP van Oostenrijk. De Limburger verwacht niet dat zo’n stunt er zondag in Engeland meteen weer in zit. ,,Hier gaat het voor ons vaak net wat minder goed.”

Door Arjan Schouten

Wat Max Verstappen nodig heeft om zondag weer te winnen, werd hem vanmiddag gevraagd in de paddock van Silverstone. ,,Nou, een graadje of 40 buiten. Dat zou wel helpen”, klonk het gevat uit de mond van de Limburger, die ook het weerbericht heus al onder ogen heeft gezien.

Zo extreem warm als twee weken terug op het thuiscircuit van Red Bull in het Oostenrijkse Spielberg wordt het in het hart van Engeland dezer dagen sowieso niet. Prima zonnig zomerweer, met een graad of 22 á 23. Maar niet de bizarre hitte van de vorige race, waar Mercedes zo veel moeite mee had. De dit seizoen zo machtige machine kreeg de motoren van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas niet meer voldoende gekoeld op topsnelheid, waar Red Bull Racing optimaal van profiteerde. ,,Wij hadden geen koelingsproblemen. Verloren minder tijd in de bochten dan Ferrari deed. En gecombineerd met onze nieuwe vleugel en iets meer vermogen, waren we gewoon sneller”, zag Verstappen. ,,Maar in een koeler weekend hebben ze die problemen bij Mercedes niet en kunnen ze gewoon vol gas.”

Dus verwacht de Limburger dat de orde normaliter zondag weer hersteld wordt, op het asfalt van Silverstone. ,,Dit is natuurlijk ook wel écht een Mercedes-baantje, met hoe zij die die auto aerodynamisch afstellen.”

Het voormalige oorlogsvliegveld ligt vol lange rechte stukken en hele rappe bochten. Niet bepaald op maat gesneden voor Red Bull Racing. ,,Dit is altijd wel een moeilijk circuit voor ons’’, aldus Verstappen, die in 2016 nog verrassend tweede werd in Engeland, maar er de laatste twee jaar een bijrol vertolkte. ,,Het gaat hier voor ons vaak net wat minder, maar we gaan het zien zondag. We hebben zelf natuurlijk ook wel wat stappen gezet en hopelijk is dat hier net als in Oostenrijk weer te zien.”

Zo is de motor van Honda sinds Oostenrijk zeker in de kwalificatie wat agressiever afgesteld. ,,We kijken samen met Honda nu per circuit wat mogelijk is. Op de data kun je dat heel goed zien. Logisch dat zij wat nog wat voorzichtig zijn, nu. Maar iedereen speelt hier op de limiet, dus moet je soms ook wat meer riskeren.”