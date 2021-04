Verstappen prijst zichzelf gelukkig na spectaculaire race: ‘Maar het seizoen is nog lang’

Verstappen legde de basis voor zijn zege bij de start. Vanaf de derde plek passeerde hij Sergio Pérez en de van poleposition vertrokken Lewis Hamilton. ,,Ik verraste mezelf”, zei Verstappen over zijn start. ,,Zeker in het begin van de race was het heel moeilijk om op de baan te blijven. Het was heel glad. Het was daarom niet eenvoudig om het juiste moment te kiezen om over te gaan op slicks.”