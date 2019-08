Verstappen pakt in België uit met knaloranje helm

Met het ontbreken van een Nederlandse GP is de race in het Belgische Spa voor dit jaar nog even de thuisrace van Verstappen. Speciaal voor zijn thuispubliek rijdt de Nederlander dan ook met een speciale helm: knaloranje (zie foto's onderaan).



Volgend jaar is er zoals bekend wel een race in Nederland. Zo werd gisteren bekend dat de GP van Zandvoort op 3 mei 2020 gereden zal worden.



De Belgische Grand Prix begint vandaag met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur). De derde vrije training is morgen (11.00 uur) en de kwalificatie om 15.00 uur. De race begint zondag om 15.10 uur.