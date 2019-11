Verstappen over tragere Ferrari's: ‘Dat krijg je als je stopt met valsspelen’

Er werd al weken geopperd dat Ferrari extra snelheid had gevonden door een trucje met de brandstoftoevoer, hetgeen nooit bewezen is. Red Bull vroeg of zoiets legaal zou zijn en de FIA antwoordde daar op met ‘neen'. Een eventuele maas in de wet is daarmee dus gedicht en Ferrari zou daar dus geen gebruik meer van mogen maken, mocht dat inderdaad het geheim zijn geweest.



Ook Max Verstappen zag dat de snelheid bij Ferrari plots verdwenen was en reageerde daar voor de camera van Ziggo Sport gevat op: ,,Dat krijg je als je stopt met valsspelen. Daar is nu goed naar gekeken en dat moeten we nu dus goed in de gaten blijven houden.”



Verstappen eindigde in de race vlak achter de twee wagens van Mercedes en ruim voor de Ferrari van Charles Leclerc. Het gat was meer dan 45 seconden. Sebastian Vettel was al eerder uitgevallen met een afgebroken achterwielophanging.