Verstappen over simracen: ‘Helpt om mentale scherpte te behouden’

Racen op de weg is dus al een tijdje geen optie, maar Verstappen gaat de quarantaine voorlopig prima af. ,,Ik hou er echt van om thuis te zijn. Tijdens een F1-seizoen kom ik graag terug naar mijn appartement na de wedstrijd, het is er gezellig en rustig. Maar ik moet toegeven, in de afgelopen weken is het soms een beetje saai geworden”, aldus de Red Bull-coureur. ,,Het grootste deel van de tijd heb ik al simracend doorgebracht en bovendien heb ik de helft van het aanbod van Netflix al bekeken. Nu mogen we eindelijk weer naar buiten, wat vooral leuk is om te trainen.”



Simracen dus. Maar het is zeker niet het enige waarmee Verstappen zijn conditie op pijl houdt. ,,Ik weeg mezelf elke dag. Ik kom snel aan als ik de verkeerde dingen eet of drink, ik moet voorzichtig zijn. Thuis heb ik een hometrainer, een roeimachine en gewichten en ik werk ook veel met elastieken. Ik heb het niet moeilijk gevonden om mezelf fit te houden want ik wil altijd zo goed mogelijk voorbereid zijn zodat ik niet fysiek beperkt wordt tijdens het rijden.”