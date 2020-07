Verstappen over recordjacht: ‘Het wordt nu wel een stuk lastiger’

Het record is nu nog in handen van Sebastian Vettel en de Duitser zat ook in de uitzending van Sport & Talk. Vettel reed in het verleden voor Red Bull, werd daar zelfs vier keer kampioen, maar kon dat kunstje bij Ferrari niet herhalen. Afgelopen winter maakten de Italianen bekend dat Vettel na dit seizoen zelfs moet vertrekken. ,,Ik weet ook wel dat de laatste vijf jaar niet hebben gebracht wat ze zouden moeten brengen, maar er was nog zeker de mogelijkheid om samen door te gaan. Dat werd ook op die manier naar buiten gebracht. Aanvankelijk dacht ik dat we samen verder zouden gaan, maar ik kreeg vanuit het niets een telefoontje waarin gezegd werd dat er geen aanbod kwam. Dat verraste me.”