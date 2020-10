Verstappen over Honda-vertrek: Je voelde dit wel aankomen

Natuurlijk gaat het ook op de Nürnburgring nog over het aanstaande vertrek van Honda uit de Formule 1. Max Verstappen en zijn collega’s reageerden er vandaag in Duitsland voor het eerst uitgebreid op. ,,Ze stappen straks op, maar tot die tijd gaan we niet afbouwen. We willen dit tot een goed einde brengen.”

Door Arjan Schouten



Pierre Gasly, de laatste Formule 1-winnaar met een Honda-motor in zijn auto, moest het vertrek van de Japanners lezen in de media. Max Verstappen wist het al wat langer, vertelde hij vandaag in Duitsland op de mediadag op een natte en koude Nürnburgring. En zelfs toen kwam de mededeling al niet echt meer als een verrassing voor de Nederlander. ,,Je voelde dit wel een beetje aankomen”, meende Verstappen. ,,De situatie in de hele wereld helpt natuurlijk ook niet echt mee. Natuurlijk, het is heel erg jammer, maar we moeten het ook proberen te begrijpen. Ze hebben er hun redenen voor.”

Dat Honda eind 2021 afscheid neemt als motorleverancier van Red Bull Racing gaat sowieso gevolgen hebben voor Verstappen. Wat gaat Red Bull tegen die tijd doen? Komt er weer een nieuwe motorleverancier? Keren ze terug bij Renault? Of gaan ze zelf een motor ontwikkelen, eventueel met hulp van Honda? De Limburger is er naar eigen zeggen nog niet veel mee bezig. ,,Ze stappen op straks, maar we gaan niet afbouwen tot die tijd. De relatie is goed en dat blijft ook zo. Volgend jaar komt er nog een nieuwe motor, waar ik ook naar uit kijk. We willen dit tot een goed einde brengen.”



Fred Flintstone

Zijn focus ligt nu op 2020 en 2021, geen dag verder. ,,Wat daarna komt is nog zo ver weg dat het amper zin heeft om daar nu al over na te denken”, aldus Verstappen. ,,Ik focus me gewoon op wat ik moet doen. Snelle rondjes rijden, mét een motor achterin. En dan hoop ik maar dat ik straks niet eindig als Fred Flintstone, dat ik zelf moet peddelen.”

