Verstappen over eventuele derde plaats in WK: ‘Wat heb ik daar aan?’

Met een topresultaat in de laatste Formule 1-race van 2018 kan Max Verstappen (vijfde) in Abu Dhabi Valtteri Bottas (vierde) en zelfs Kimi Räikkönen (derde) nog voorbij in het wereldkampioenschap. ,,Maar er telt maar één plaats’’, zegt hij zelf. ,,De eerste plaats.’’

Door Arjan Schouten

Het decor blijft zoals altijd dikdoenerig, in het Monaco van het Midden-Oosten. De vuurwerkshow boven Yas Marina zal wederom compleet over de top zijn. En ondanks dat de laatste Formule 1-race van 2018 nagenoeg nergens meer om gaat, zal het feest tot diep in de Arabische nacht er niet minder om zijn. Maar natuurlijk wordt de tiende GP van Abu Dhabi er vooral een voor de cijferfetisjisten.

Lewis Hamilton is al sinds de race in Mexico wereldkampioen. Mercedes heeft de constructeurstitel binnen. En in de hele paddock is de focus al verlegt naar 2019. Wie echter nog wel wat te winnen heeft? Max Verstappen.

Wonder

Met nog één laatste race te gaan en dus maximaal 25 te verdienen WK-punten zou de 21-jarige Limburger van Red Bull Racing nog één of zelfs twee posities kunnen stijgen in de eindafrekening. Verstappen staat nu vijfde in de WK-stand met 234 punten. Valtteri Bottas staat slechts drie puntjes boven hem (237) en ook Kimi Räikkönen (derde met 251 punten) is met zeventien punten verschil nog te achterhalen door de Nederlander.

Verstappen hield Mercedes-Fin Bottas de laatste drie races ruim achter zich, dus voor het eerst als vierde eindigen na een vijfde (2016) en zesde plaats (2017) mag sowieso realistisch genoemd worden. Om nog met stip naar de top-3 te stijgen lijkt op voorhand al een klein wonder nodig. Dan moet Verstappen zelf winnen of tweede worden en mag Räikkönen in zijn Ferrari niet in de top-5 eindigen.

Één plek

Quote Maar vijfde, vierde, derde… Het maakt me echt niets uit Max Verstappen ,,Maar vijfde, vierde, derde… Het maakt me echt niets uit’’, gaf Verstappen al toe. ,,Wat heb ik daar nou aan? Ik denk niet dat ik over vijftien jaar nog eens terugkijk op mijn carrière en dan denk: ‘goh, dat seizoen ben ik vierde of derde geworden’. Er telt maar één plaats voor mij. Dat is de eerste plaats.’’