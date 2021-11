Verstappen over boete van 50.000 euro: ‘Daar kunnen ze goed van dineren, met dure wijn’

Video'sMax Verstappen moest in de sprintrace op Interlagos zijn meerdere erkennen in Valtteri Bottas. Na een tegenvallende start kwam hij nog dichtbij, maar er niet meer voorbij. ,,Ik zat vast op P2, zonder pitstops kon ik niet veel doen.”

,,De temperatuur van de baan was wat lager dan we hadden gehoopt. De start was niet geweldig en ik had aanvankelijk wat problemen met opschakelen. Maar daarna was de snelheid echt goed. Je kunt hier alleen niet inhalen, als je in de buurt van je voorganger komt raken de banden oververit. Dus ik zat vast op P2, zonder pitstops kon ik niet veel doen. Morgen wordt het warmer, hopelijk helpt ons dat, maar dat is moeilijk te voorspellen.”

Eerder op de dag had Verstappen van de stewards een geldboete van 50.000 euro ontvangen, omdat hij een dag eerder aan de achtervleugel van de Mercedes van Lewis Hamilton had gezeten. ,,Dat is een best hoge boete. Daar kunnen ze goed van dineren, met dure wijn", kon de Nederlandse WK-leider er wel mee lachen. ,,Ik keek uiteraard naar de vleugels, zoals je ziet op de video.” Of hij vermoedens had? ,,Ja, er zijn geruchten natuurlijk. Omdat hij te ver doorboog hebben wij aan het begin van het seizoen ook al wat moeten veranderen aan onze achtervleugel, maar die van Mercedes is ook nog niet helemaal goed. Daarom ging ik even kijken.”

,,Het ging me niet eens om de DRS", zei Verstappen. Dat is juist het punt waarop Mercedes werd gestraft, de vleugel kon tijdens de DRS-momenten in de kwalificatie voor de sprintrace te ver open.

