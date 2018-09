Verstappen opnieuw driver of the day

,,Dat ging niet slecht", zegt Verstappen via de boordradio. ,,De eerste paar rondes waren heerlijk." De coureur van Red Bull reed zelfs het grootste deel van de race op kop. Door zijn late pitstop kon hij de Mercedessen en Ferrari's zeer lang voorblijven.



Verstappen werd in Singapore ook al uitgeroepen tot coureur van de dag. Het is in Rusland voor de derde keer dit seizoen dat de Nederlander de prijs in ontvangst neemt.