Verstappen op tweede startrij in Duitsland, pole voor Vettel

Door Rik Spekenbrink



Er hingen stevige onweersbuien boven de regio Hockenheim, maar het bleef na een kletsnatte derde vrije training, eerder vanmiddag, wel droog in de kwalificatie. Verstappen had dat uiteraard liever anders gezien, maar haalde het maximale uit zijn Red Bull door in de laatste vliegende ronde 1.11.822 te noteren. Hij gaf daarmee zes tienden toe op Sebastian Vettel, die in zijn thuisrace zijn 55ste pole position scoorde. Naast hem staat Bottas, Kimi Räikkönen noteerde de derde tijd.



Gisteren leek Red Bull de zaken bijzonder goed voor elkaar te hebben in Duitsland, met de snelste tijd in beide vrije trainingen. Verstappen zei daarna al dat het hem weinig zei, omdat Ferrari en Mercedes de motoren steevast extra weet op te schroeven op zaterdag. Met zijn eigen ploeggenoot Daniel Ricciardo op voorhand al 'uitgeschakeld' door een gridstraf (vanwege nieuwe onderdelen), zag Verstappen ook Lewis Hamilton al in het eerste deel van de kwalificatie sneuvelen.