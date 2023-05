Verstappen op spectaculaire wijze naar pole position

Danny Noppert verrast door landgenoot Gian van Veen bij European Darts Grand Prix, ook Dirk van Duijvenbo­de direct onderuit

Voor Danny Noppert heeft de European Darts Grand Prix slechts één partij geduurd. The Freeze, achtste op de wereldranglijst, was in het Duitse Sindelfingen niet opgewassen tegen landgenoot Gian van Veen. Het werd 6-4 voor de nummer 97 van de wereld. Ook voor Dirk van Duijvenbode was het direct einde verhaal.